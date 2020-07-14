Чеченский блогер объяснил нападение на мужчину, кричавшего, что он русский

Блогер Зелимхан в беседе с телеканалом «360» прокомментировал драку с блогером Святославом Коваленко.

Ранее Коваленко обвинил чеченского «коллегу» Зелимхана и его приятелей в нападении на него в Москве. По словам мужчины, оппонент был недоволен интервью, в котором тот сказал, что Зелимханов не является для него авторитетом. По версии Коваленко, Зелимханов назначил ему «стрелку», но приехал на ее в компании своих четверых знакомых. Во время потасовки мужчина успевает выкрикивать: «Толпой пришли на одного! Да, я русский!».

Зелимхан объяснил драку с Коваленко бытовой ссорой. Блогер отметил, что он и его приятели не искали никаких конфликтов.

«Человек с нами общался. И ни с того ни с сего, из-за того, что мы где-то улыбнулись, раздул целый конфликт. Подключил других ютуберов-провокаторов», – заявил Зелимхан.

Он уточнил, что после случившегося участники потасовки с его стороны написали объяснительные, не указывая ничьи фамилии.

По мнению блогера, Коваленко сам спровоцировал оппонентов и заранее подготовился к тому, что снять драку на видео. Зелимхан утверждает, что его оппонент «был в неадекватном состоянии» и толпой его не били.

Видео — РЕН ТВ