Вторник, 14 июля, 2020
20 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Чеченский блогер объяснил нападение на мужчину, кричавшего, что он русский

Никита Брыкин

Блогер Зелимхан в беседе с телеканалом «360» прокомментировал драку с блогером Святославом Коваленко.

Ранее Коваленко обвинил чеченского «коллегу» Зелимхана и его приятелей в нападении на него в Москве. По словам мужчины, оппонент был недоволен интервью, в котором тот сказал, что Зелимханов не является для него авторитетом. По версии Коваленко, Зелимханов назначил ему «стрелку», но приехал на ее в компании своих четверых знакомых. Во время потасовки мужчина успевает выкрикивать: «Толпой пришли на одного! Да, я русский!».

Зелимхан объяснил драку с Коваленко бытовой ссорой. Блогер отметил, что он и его приятели не искали никаких конфликтов.

«Человек с нами общался. И ни с того ни с сего, из-за того, что мы где-то улыбнулись, раздул целый конфликт. Подключил других ютуберов-провокаторов», – заявил Зелимхан.

Он уточнил, что после случившегося участники потасовки с его стороны написали объяснительные, не указывая ничьи фамилии.

По мнению блогера, Коваленко сам спровоцировал оппонентов и заранее подготовился к тому, что снять драку на видео. Зелимхан утверждает, что его оппонент «был в неадекватном состоянии» и толпой его не били.

Видео — РЕН ТВ

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяСергей Карабасов находится под домашним арестом в Солотче
Следующая статьяАдвокат назвал «хайпом» видео разговора Ефремова с полицией после ДТП

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани приняли роды у женщины весом 189 килограммов

Новости Рязани
В Перинатальном центре Рязани приняли роды у женщины, весом 189 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области. Избыточный...
Узнать больше

В Рязани продолжается ремонт дорог и благоустройство территорий

Администрация
В понедельник, 13 июля, глава администрации Рязани провела рабочее совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. Они обсудили благоустройство городских территорий, реализацию...
Узнать больше

Рязанским студентам и школьникам вернут неиспользованные средства за проезд

Администрация
С 10 июля в общественном транспорте Рязани принимаются к оплате карты «Школьная» и «Студенческая». Если вы оплачивали проездной за...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани сегодня: 13 июля

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор главных событий Рязани и Рязанской области за 13 июля. В Рязани планируют становить арт-объекты...
Узнать больше

Рязанские выпускники сдали ЕГЭ по истории и физике

Новости Рязани
В понедельник, 13 июля, в Рязанской области выпускники сдавали ЕГЭ по истории и физике. Историю в 18 пунктах проведения экзамена сдавали 786...
Узнать больше

В Рязани запускают городские фонтаны

Новости Рязани
В понедельник, 13 июля, в Рязани приступили к пуску фонтанов. В настоящее время завершаются технические работы и заполнение чаш. Ранее на фонтаны...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты

Акценты
Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов,...
Узнать больше

Как путешествовать с собакой

Акценты
В России постепенно снимается режим самоизоляции, жизнь возвращается в привычное русло. Открываются российские курорты, возобновляется международное авиасообщение, и люди начинают задумываться об...
Узнать больше

Как защититься от норовирусной инфекции

Акценты
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области опубликовала рекомендации по профилактике норовирусной инфекции.  Кишечные инфекции норовирусной этиологии проявляются ярко выраженной симптоматикой...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+