Чеченцы избили охранников рынка за отказ пустить в туалет в Крыму

Проводится проверка по факту инцидента, который произошел в Евпатории. Об этом пишет «Лента» со ссылкой на издание «Подъем».

Сообщается, что уроженцы Чечни избили охранников рынка за отказ пустить одного из них в туалет. Нападавших было около 20 человек. По словам одного из пострадавших, чеченцы были вооружены арматурами.

«Наш схватил топор и кинулся на чеченцев, те стали убегать», — рассказал участник конфликта.

По предварительной информации, после этого один из нападавших залез на забор, но не смог слезть и упал прямо в яму раскопок Керкенитиды. Полиция не смогла его догнать.