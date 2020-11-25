Бывший замглавы администрации Советского района Астрахани подозревается в получении взятки

В Астрахани бывший замглавы администрации Советского района подозревается в получении ежемесячной взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.
Уголовное дело по статье «Взятка» возбудили в отношении чиновника благодаря материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Следствие выяснило, что один из местных жителей начал продавать продукты питания в павильонах и киосках в Советском районе. При этом деятельность бизнесмена была незаконной.
Об этом узнал и замглавы администрации по району. Тогда он через посредника потребовал от предпринимателя ежемесячной выплаты в размере 12 000 рублей. Якобы после получения денежных средств, чиновник «закроет глаза» на незаконную деятельность бизнесмена.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.