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Новости мираПроисшествия

Бывший замглавы администрации Советского района Астрахани подозревается в получении взятки

Елена Лобанова

В Астрахани бывший замглавы администрации Советского района подозревается в получении ежемесячной взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Уголовное дело по статье «Взятка» возбудили в отношении чиновника благодаря материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции. 

Следствие выяснило, что один из местных жителей начал продавать продукты питания в павильонах и киосках в Советском районе. При этом деятельность бизнесмена была незаконной. 

Об этом узнал и замглавы администрации по району. Тогда он через посредника потребовал от предпринимателя ежемесячной выплаты в размере 12 000 рублей. Якобы после получения денежных средств, чиновник «закроет глаза» на незаконную деятельность бизнесмена. 

— Взятку сотрудник администрации получал регулярно с октября 2019 года по июнь 2020 года. В общей сложности предприниматель заплатил более 75 000 рублей, — говорится в сообщении. 

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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