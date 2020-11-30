Бывший главный архитектор Орловской области объявил голодовку, находясь под арестом

Бывший главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян, который в настоящее время находится под арестом, объявил голодовку. Об этом сообщает Aysor.am.

По словам начальницы отдела по связям с общественностью Уголовно-исполнительной службы Минюста Армении Ноны Навикян, Ваагн Вермишян начал голодать из-за премьер-министра Армении. В частности, бывший архитектор требует отставки Никола Пашиняна.

— В настоящее время администрация учреждения проводит с ним объяснительную работу, — сказала Нона Навикян.

Напомним, 10 февраля 2020 года Ваагна Вермишяна арестовали по подозрению в получении крупной взятки. Он находится под арестом на территории Армении.

Ваагна Вермишяна назначили главным архитектором Орловской области в 2016 году. Тогда он пообещал местным жителям преобразить улицу Ленина. Однако до сих пор у орловчан остаются претензии к качеству выполненных работ.