Бюджет города Липецка теряет доходы из-за пандемии коронавируса

Во вторник, 27 октября. на второй сессии Липецкого горсовета рассмотрели изменения в бюджет города на 2021-2022 года, сообщает пресс-служба администрации.
Председатель департамента финансов Татьяна Григорова заявила, что из-за эпидемиологических мер активность различных секторов экономики значительно снизилась. Из-за этого город недополучил некоторые доходы.
Потери город планирует возместить из областного бюджета. На эти цели будет направлено 347 млн рублей. Из них 102 млн направят на бесплатное питание младшеклассников, а 126 млн на финансирование образовательных организаций.
Липецк также поддержат федеральные власти. Так, субсидии в размере 19,6 млн пойдет на ликвидацию несанкционированных свалок, 30,2 млн — на строительно дорог, 25 млн — на возведение моста в Новой Жизни. Немалая сумма денег в размере 222,6 млн направят на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а 57,6 млн — на выплаты учителям за классное руководство.
В результате внесенных изменений бюджет Липецка на 2020 год по доходам составит 13,8 млрд рублей, по расходам – 14,7 млрд рублей, с дефицитом в сумме 959 млн рублей.