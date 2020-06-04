Был инвалидом: в Москве женщина убила родного брата

Мужчину-инвалида нашли мертвым в Москве. Труп погибшего лежал в квартире. На теле были следы удушья.
Подозреваемой в совершении убийства стала родная сестра инвалида. Во время допроса москвичка сообщила, что с родственником расправилась именно она. Она отметила, что задушила брата пластиковой петлей из-за личной неприязни к нему.
По факту случившегося завели уголовное дело. Ведется расследование, пишет «Регион online».
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