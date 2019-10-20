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Бузова заинтриговала фанатов фотографией в одном полотенце

Популярная певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками в Инстаграме откровенной фотографией накануне концерта в Казани.

Кадр был сделан после утреннего душа. Звезд предстала на улице, она стоит за полоской подстриженного и уже пожелтевшего кустарника. Из одежды на девушке только полотенце.

«Мои хорошие, доброе утро. Я уже в Татарстане, в одном из моих любимых городов — Казани», – призналась Бузова.

Отметим, что многие казанцы написали в комментариях, что с нетерпением ждут выступления артистки.

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