Бузова показала обнажённую грудь в июльском «Playboy»

Ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова снялась для обложки журнала «Playboy». Горячее фото в глянце она опубликовала на своей странице в Instagram.
На обложке июльского номера «Playboy» Ольга красуется почти без одежды. Обнажённая грудь звезды лишь слегка прикрывается белой тканью.
Ольга написала в Instagram, что это уже четвёртая обложка журнала с её фотографией. В ответ на это фанаты поздравили ведущую и сделали комплименты красивым формам её тела.
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