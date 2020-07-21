Бузова показала обнажённую грудь в июльском «Playboy»

Ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова снялась для обложки журнала «Playboy». Горячее фото в глянце она опубликовала на своей странице в Instagram.

На обложке июльского номера «Playboy» Ольга красуется почти без одежды. Обнажённая грудь звезды лишь слегка прикрывается белой тканью.

Ольга написала в Instagram, что это уже четвёртая обложка журнала с её фотографией. В ответ на это фанаты поздравили ведущую и сделали комплименты красивым формам её тела.