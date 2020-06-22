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Бурятский Лама Еши Нажмил предсказал увеличение случаев бешенства, педикулёза и чесотки в 2020 году

7info7
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Лама Еши Нажмил, в миру Олег Намжилов, предсказал события, которые ожидают нас в 2020 году.

Лама является настоятелем Курумканского дацана в Бурятии. О прогнозах он сообщил Baikal-daily.ru

По словам ламы в 2020 году коронавирус, распространившийся по миру от Китая, заложил очень плохое начало на весь год.  Не стоит ждать больших финансовых прибылей, так как в этой сфере будет много обмана и потерь.

Лама предупреждает чиновников  и хозяев бизнесов воздержаться от скандалов, связанных с воровством. Иначе они навлекут бедность на ближайшие годы. Если же бизнесмены и финансисты будут заниматься спонсорством и благотворительностью, то со временем жизнь будет улучшаться.

О ситуации с прогнозом погоды, который влияет на сельское хозяйство, Лама высказался более оптимистично. Он предсказал тёплую осень.

— Хорошим будет год для сельского хозяйства. Кормов будет в достатке, скот будет плодовитым. Урожай плодовых, ягодных и зерновых будет хорошим. В целом год будет благополучным для тружеников села, ремесленников, среднего класса, а также для тех, кто работает руками, в производстве. Есть риск наводнения, но оно не должно нанести серьёзного ущерба, а вот от насекомых, грызунов и прочих вредителей можно сильно пострадать. Поэтому нужно сажать и беречь деревья, кусты, чтобы привлечь как можно больше птиц к себе на огород, в сад. Возможны сильные, но кратковременные ветра. От ветра и жары может погибнуть много деревьев. Среди животных, насекомых будет много разносчиков заразных болезней. Частыми станут случаи бешенства, педикулёза и чесотки, прочей заразы. Велика вероятность эпидемий, болезней лёгких и толстого кишечника, увеличится от них смертность, — подчеркнул настоятель.

В целом Лама дал совет трудиться, сохранять спокойствие и не ждать «манны небесной», потому  главной целью наступившего года  будет не «сладкая жизнь», а выживание. Но те, кто не будет подвергаться излишествам, но будет работать,  заложат себе благополучное будущее.

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