Бурят разбил кость верблюда и выиграл квартиру

Тункинец Жалсып Мансаров победил в соревновании по разбиванию костей верблюда. С одного удара он справился с останками семилетнего животного и выиграл сертификат на квартиру.

Состязания проходили на этокультурном фестивале «Алтан Мундарга» в Бурятии. В них участвовало полтысячи человек, лучшим оказался 19-летний Жалсып Мансаров. Одним движением руки он разбил кость семилетнего верблюда. Всё произошло на глазах у зрителей, которые после моментального успеха парня стали подбрасывать его на руках.

— На глазах у него стояли слёзы. Четыре года он шёл к этой фантастически красивой победе, — рассказали жители республики.

За время всего фестиваля Жалсып сломал больше всех костей — 22 штуки. За победу молодому человеку подарили сертификат на квартиру в новостройке Улан-Удэ и телевизор, сообщает Информ Полис.