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Новости мираПроисшествия

Бродячий пес изуродовал лицо трехлетнего малыша в Тверской области

Никита Брыкин

На территории одного из СНТ Калининского района бесхозный пес набросился на 3-летнего мальчика, искусав ему лицо. Об этом стало известно газете «МК».

Сообщается, что ребенка доставили в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница». По факту нападения собаки на малыша проводится доследственная проверка. Следователи оценят, насколько ответственны за случившееся мать ребенка и не уследившая за тем, что по подведомственной ей территории бродят бездомные псы администрация СНТ

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила в беседе с газетой, что ответственность за то, чтобы контролировать ситуацию с бродячими собаками лежит на администрациях муниципалитетов. Чиновники должны реагировать на сигналы жителей о появлении бесхозных животных.

Среди способов решения проблемы бродячих собак она называет отлов, стерилизацию, помещение в специальные приюты, устройство в семьи, чипирование, вакцинацию и возвращение в естественную среду обитания.

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