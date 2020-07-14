Бродячий пес изуродовал лицо трехлетнего малыша в Тверской области

На территории одного из СНТ Калининского района бесхозный пес набросился на 3-летнего мальчика, искусав ему лицо. Об этом стало известно газете «МК».
Сообщается, что ребенка доставили в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница». По факту нападения собаки на малыша проводится доследственная проверка. Следователи оценят, насколько ответственны за случившееся мать ребенка и не уследившая за тем, что по подведомственной ей территории бродят бездомные псы администрация СНТ
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила в беседе с газетой, что ответственность за то, чтобы контролировать ситуацию с бродячими собаками лежит на администрациях муниципалитетов. Чиновники должны реагировать на сигналы жителей о появлении бесхозных животных.
Среди способов решения проблемы бродячих собак она называет отлов, стерилизацию, помещение в специальные приюты, устройство в семьи, чипирование, вакцинацию и возвращение в естественную среду обитания.
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