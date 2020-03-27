Брико рассказал, когда в РФ спадет вспышка COVID-19

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Сотрудники Министерства здравоохранения РФ спрогнозировали, когда начнет снижаться вспышка коронавирусной пандемии. Об этом рассказал главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Он заявил, что COVID-19 начнет отступать в конце апреля – начале мая. Этому поможет наступление теплой погоды. Дело в том, что «активность эпидемического процесса» заметно «снижается в теплое время года», сообщает РЕН ТВ.

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