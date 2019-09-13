Бомжи, помойки и ужасный детсад: петербуржец показал на видео свой район

Житель Санкт-Петербурга показал на видео «прелести» своего района. На кадрах видны трущобы, бомжи, пьяницы, мусор – все эти «достопримечательности» мужчина наблюдает, когда ведет ребенка в детский сад на улице Разъезжей.

Отметим, что сам детсад от общего «стиля» района мало чем отличается. Детские велосипеды стоят прямо на улице, здание требует ремонта, а рядом с детсадом есть «замечательная» детская площадка, которая закована в «бетонные джунгли» и базируется на кусках резины.

По пути к учреждению автор ролика, размещенного в Сети, показывает бомжей на улице Достоевского, пункт сбора металлолома, помойки. Мужчина поражен «наполнением» центра Петербурга, сообщает Мегаполис.

Фото и видео: соцсети