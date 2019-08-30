«Большой» Suzuki Jimny показали в Интернете

Дизайнер Никита Чуйко представил изображения «большого» Suzuki Jimny. Особенность машины в том, что она пятидверная, а не привычная трехдверка. Свое видение экстерьера увеличенного внедорожника эксперт предложил для Auto Mail.

Пока неизвестно, выйдет ли такая модель в реальную серию, но облик оказался весьма привлекательным. Машину сравнили с Mercedes-Benz G-Class.

Напомним, что в начале 2019 года на автошоу в Токио (Япония) был показан Jimny пикап. К примеру, в Австралии эту машину встретили с огромным интересом и ажиотажем. Кроме того, местные жители стали требовать от японского концерна и пятидверную версию маленького внедорожника. Так что, появление «большого» Jimny вполне реально в будущем, сообщает SpeedMe.

Фото: carscoops.com