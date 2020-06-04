Четверг, 4 июня, 2020
15 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Более половины выпускников вузов заявили о желании работать удаленно

7info 2
-

Порядка 60% выпускников российских вузов хотели бы устроиться на работу, где можно трудиться удаленно. Это показал опрос АНО «Россия — страна возможностей» и ГК «Эфко», с результатами которого ознакомились «Известия».

Так, 55% опрошенных заявили, что хотят работать удаленно, но с возможностью по желанию или по необходимости приезжать в офис. Исключительно дистанционную занятость рассматривают 5% респондентов, еще 40% предпочтут работать только в офисе.

Говоря о профиле организации, по 25% выпускников хотят трудиться на госслужбе или в корпорации. Еще 20% заинтересованы в работе на компании малого или среднего бизнеса, а 21% сами хотят стать предпринимателями. Наименее популярными вариантами ответа был стартапы, заводы и фабрики.

Эксперты сомневаются, что выпускники смогут найти вакансии с возможностью удаленной занятости. По словам члена генерального совета «Деловой России» Алима Бишенова, сегодняшний удаленный режим является вынужденным из-за пандемии коронавируса. Кроме того, качество выполняемой работы удаленно для многих бизнесменов под вопросом.

При этом коммерческий директор факультета управления университета «Синергия» Людмила Желтухина уверена, что на удаленной работе сотрудники более продуктивны, так как не тратят время на путь до офиса и не отвлекаются на перекусы с коллегами. В связи с этим эксперт полагает, что популярность удаленного формата будет расти.

Подробности — в материале «Известий»:
Побег из офиса: больше половины выпускников мечтают работать удаленно

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани ликвидировали последствия подтопления на Московском шоссе

Администрация
Вечером в среду, 3 июня, из-за обильных осадков оказалась затоплена проезжая часть и пешеходные переходы под мостом на Московском шоссе.
Узнать больше

Выросло число рязанцев, вылечившихся от коронавируса

Новости Рязани
По подсчётам опергруппы, с начала пандемии коронавируса в Рязани и области выздоровели уже 1229 человек.
Узнать больше

Открыта регистрация на бесплатный вебинар «Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП»

Мой Бизнес. Рязанская область
Стартовала регистрация на бесплатный вебинар «Бизнес-эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП». В этом году традиционный разговор пройдет в онлайн-формате, но информативность останется та же.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани ликвидировали последствия подтопления на Московском шоссе

Администрация
Вечером в среду, 3 июня, из-за обильных осадков оказалась затоплена проезжая часть и пешеходные переходы под мостом на Московском шоссе.
Узнать больше

Городские службы Рязани переведены на усиленный режим работы

Администрация
Вечером в среду, 3 июня, в Рязани ожидаются сильные дожди, усилится ветер. Из-за этого все городские службы переведены на усиленный режим работы,...
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 75 случаев заражения коронавирусом

Новости Рязани
Таким образом, с начала пандемии в Рязани и области COVID-19 подтвердился у 3728 граждан. Вместе условно заражёнными на контроле у медиков находится 3801 человек.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 фильмов, которые помогут пережить плохую погоду

Акценты
Наступившее лето пока что не радует теплом, зато щедро одаривает дождями. Пережить непогоду поможет тёплое кино. Представляем вам 5 фильмов, которые помогут...
Узнать больше

Всё о том, как будут сдавать ЕГЭ в Рязанской области

Акценты
Министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина в прямом эфире рассказала о том, как в этом году будет проходить ЕГЭ....
Узнать больше

SPORTAGE раздора или как рязанский автодилер уже несколько лет судится с потребителем

Акценты
Часто ли вам приходилось возвращать купленные товары продавцу? Бывало ли такое, что приобретённая вещь оказывалась бракованной? Подобные ситуации – вовсе не редкость....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+