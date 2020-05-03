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Более 84% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

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Изображение Manuel Darío Fuentes Hernández с сайта Pixabay

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За последние сутки в Москве выявили 5948 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 68 606 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб. 

Среди новых заболевших:

39,2% –  от 18 до 45 лет

36% –  от 46 до 65 лет

10% – от 66 до 79 лет

5,5% –  старше 80 лет

9,3% –  дети

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.

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