Более 84% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет

За последние сутки в Москве выявили 5948 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 68 606 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб.
Среди новых заболевших:
39,2% – от 18 до 45 лет
36% – от 46 до 65 лет
10% – от 66 до 79 лет
5,5% – старше 80 лет
9,3% – дети
Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.
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