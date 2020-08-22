Более 500 гастарбайтеров устроили «поселение» на вокзале под Самарой

Более 500 мигрантов поселились на вокзале в Самарском регионе. Такое соседство вызывает возмущение у местных жителей из-за недостатка места на перроне, а также из-за неприятных запахов.

Как сообщает Readovka, уже несколько дней гастарбайтеры живут на станции Кинель, а также постоянно проводят время на вокзале. Они хотят уехать на родину, однако не могут.

Толпа гостей из ближнего зарубежья живет прямо на улице: в палатках, на тряпках и картонках.









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Местные власти пока что не реагируют на происходящее. Хотя жители Самарской области возмущены присутствием таких «соседей».