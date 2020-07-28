Боксёр и чемпионка мира по кикбоксингу убили в драке незнакомца

Серьезная драка случилась в Барнауле неподалеку от летнего кафе. Разборка закончилась смертью для одного из участников.

Как сообщает Readovka, профессиональный боксёр и чемпионка мира по кикбоксингу стали выяснять отношения с инвалидом. Сперва конфликт был словесным. Однако через некоторое время инвалид достал из своей машины трость, которую выхватила спортсменка. Она стала бить инвалида орудием.

В драку вмешался один из очевидцев. Он попытался разнять дерущихся. После вмешательства досталось и ему. Один из ударов оказался смертельным и привёл к гибели отважного защитника.

В итоге по факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело. Подозреваемый — профессиональный боксёр — задержан. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет. Чемпионка мира по кикбоксингу проходит в деле свидетелем. Ее пока что отпустили.