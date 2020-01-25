Боец UFC победил в бою с двумя девушками одновременно

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Боец MMA из США Грэнт Доусон устроил спаринг со своей девушкой Элли Вэгман (она тоже занимается боевыми искусствами) и ее подругой Лаурой Санко. Видеоролик, в котором сошлись парень и две девушки, был размещен в Твиттере Санко.

25-летнему бойцу UFC удалось одолеть обеих соперниц. Отметим, что сперва Доусон заявил, что сможет одержать победу над двумя девушками, а затем доказал свою правоту на деле.

Грэнт Доусон в UFC. Он уже одержал 14 побед, потерпев при этом одно поражение. Его возлюбленная Вэгман не выступала в профессиональном MMA, сообщает РЕН ТВ.

Видео: РЕН ТВ