Боец UFC победил в бою с двумя девушками одновременно

Боец MMA из США Грэнт Доусон устроил спаринг со своей девушкой Элли Вэгман (она тоже занимается боевыми искусствами) и ее подругой Лаурой Санко. Видеоролик, в котором сошлись парень и две девушки, был размещен в Твиттере Санко.
25-летнему бойцу UFC удалось одолеть обеих соперниц. Отметим, что сперва Доусон заявил, что сможет одержать победу над двумя девушками, а затем доказал свою правоту на деле.
Грэнт Доусон в UFC. Он уже одержал 14 побед, потерпев при этом одно поражение. Его возлюбленная Вэгман не выступала в профессиональном MMA, сообщает РЕН ТВ.
Видео: РЕН ТВ