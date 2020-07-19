Боец UFC из России выложила откровенное фото и поразила фанатов

Боец смешанных боевых искусств (ММА) из России Александра Албу выложила в соцсети Инстаграм откровенную фотографию, сделанную в постели, и поразила фанатов своей фигурой. На снимке спортсменка позировала только в одних трусиках.

Она надела черные стринги и решила показать всю прелесть своих форм. Публикация вызвала большой ажиотаж в Сети. Люди стали обсуждать Албу и ее прекрасную фигуру, оставляя восторженные комментарии.

Александра Албу является бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship, UFC). Она спортсменка молдавского происхождения. Ранее Албу была участницей соревнований по каратэ, кроссфиту и бодибилдингу, а в UFC начала выступать с 2015 года, сообщает Рамблер.