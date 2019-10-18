Боец Шлеменко: Депутаты оторваны от жизни

Известный боец смешанных единоборств из Омска Александр Шлеменко вместе со своими партнерами Андреем Корешковым и Александром Сарнавским сходил на экскурсию в Государственную Думу. По итогам посещения учреждения спортсмен оставил отзыв в соцсети Инстаграм.

Шлеменко отметил, что здание Думы красивое, столовая в ней дешевая, на парковке множество дорогих автомобилей, а также 450 депутатов, оторванных «от реальной жизни в стране». Боец отметил, что в России надо «что-то менять».

Отметим, что ранее Александр Шлеменко гговорил о том, что не отказался бы от карьеры политика. Он заметил, что вполне хотел бы стать губернатором, сообщает Ом1.

Фото: Инстаграм Александра Шлеменко