BMW отзывает более 4 тысяч машин в России

Автомобильный концерн BMW заявил об отзыве 4144 машин данной марки на территории Российской Федерации. Мероприятие проводится для того, чтобы заменить эйрбеги компании Takata.

Примечательно, что отзыв касается моделей 3-series (Е46) и 5-series (Е39), которые продавались баварцами с февраля 2000 года по май 2002 годов! Уточняется, что скандальные подушки безопасности от Takata могут ранить человека осколками пиропатрона.

При этом во всем мире машины с такими дефектами также отозвали. Всего под капманию по отзыву попали свыше 40 миллионов автомобилей, сообщает Авторевю.