BMW не будет выпускать M-версии переднеприводных автомобилей

Баварская автомобильная компания BMW выпускает все больше моделей с поперечным расположением двигателя и передним приводом. Сперва были выпущены машины второй серии Active Tourer и Gran Tourer, затем в свет вышли X1 и X2. Недавно свет увидел седан BMW второй серии Gran Coupe.

Но сотрудники BMW M GmbH, которые создают «заряженные» баварские авто, не желают пока что работать с переднеприводными моделями. По словам директора подразделения Маркуса Флаша, М-ки с приводом на передние колеса выпускаться не будут.

Наиболее мощными на данной платформе автомобилями останутся хэтч BMW M135i, седан M235i и кроссовер X2 M35i. А вот настоящие, «супергорячие» М-мобили будут создаваться только с задним или полным приводом, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю