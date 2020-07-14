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Блогеры Коваленко и Зелимханов помирились после разборки

Иван Федоров

Блогеры Святослав Коваленко и Зелимхан Зелимханов помирились после разборки в Москве. Момент беседы с примирением был записан на видео. При просмотре можно заметить, что Зелимхан извинился за драку.

«Еще раз приношу свои извинения. И я думаю, Святослав по-мужски все понимает и примет наши сожаления тоже», – сказал Зелимханов.

После этого блогеры пожали друг другу руки. По словам Зелимхана, конфликт можно было «не раздувать», а словесно решить все проблемы.

На примирении блогеров был депутат Госдумы Адам Зелимханов, который заметил, что «даже если Коваленко был виноват, нападать на него одного компанией было нельзя». Он заявил, что нападение было недостойным поступком, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт с жесткой дракой произошел в Митино в Москве. Толпа напала на Коваленко, сильно избила его и скрылась. По словам пострадавшего, все случилось после того, как он не захотел «признать Зелимхана авторитетом».

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