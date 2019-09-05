Блогеры дали оценку концепту Lada Xcode

Видеообзор концепт-кара Lada Xcode опубликовали на Youtube-канале «ПриветТачка». Эта модель была показана общественности в 2016 году, во время августовского автошоу в столице РФ.

Спустя около двух лет был воздан новый концепт Xcode. Именно его и оценили блогеры в своем обзоре. Отметим, что внешний вид концептуальной модели выполнен в стилистике «X-акцента». Спереди можно заметить оптику с X-образными ДХО и решетку радиатора, которая заходит за фары. При этом, осматривая Xcode, можно заметить некоторые сходства с другим концептом – Lada Vision 4×4.

В интерьере Xcode выделяется крупный тахометр: он делает машину более спортивной. Медиа-системой необходимо управлять с помощью модной «шайбы». По мнению блогеров, концепт мог бы снискать популярность у россиян, если бы вышел в серию, сообщает Тарантас Ньюс.

Фото: Тарантас Ньюс