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Блогер увидела мистику в смерти мужа на банной вечеринке

Популярный блогер Екатерина Диденко опубликовала на своей странице в Instagram пост, посвященный умершему супругу Валентину.

Девушка усмотрела некий символизм в гибели любимого мужчины, пишет телеканал РЕН ТВ.

«В високосный год Валечка родился. В високосный год мы поженились В високосный год он ушел из этого мира», — написала Диденко.

Во время празднования дня рождения Екатерины Диденко в бане в Москве в бассейн высыпали 25 килограммов сухого льда. В результате погибли три человека.

Фото: © Instagram / didenko.katerina

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