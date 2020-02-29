Блогер рассказала о своем состоянии после трагедии в бане

Блогер Екатерина Диденко покинула свою квартиру на следующий день после трагедии на ее дне рождения в бане в Москве. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По словам девушки, после случившегося она связалась только с одним из пострадавших. Екатерина пожаловалась на плохое самочувствие. Она попросила подписчиков в инстаграме посоветовать ей психолога, который мог бы оказать ей помощь после трагедии.

Напомним, во время празднования дня рождения Екатерины компания всыпала в бассейн в закрытой комнате 25 кг сухого льда. В результате двое гостей стали задыхаться из-за выделившегося углекислого газа и утонули в бассейне, пять человек попали в больницу. Ночью в реанимации скончался супруг Екатерины.