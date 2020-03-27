Blablacar перестанет работать на территории России

Алексей Агеев
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Сервис поиска попутчиков и поездок Blablacar приостановит свою работу на территории Российской Федерации с 29 марта 2020 года. Причиной для остановки функционирования является коронавирусная пандемия.

Как сообщает «Регион Онлайн», ночью «с воскресенья на понедельник» Блаблакар перестанет работать в столице. «По запросу региональных властей» сервис могут закрыть «в других городах и областях».

Ранее мы сообщали, что эксперты назвали напиток, препятствующий поражению легких

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