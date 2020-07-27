Бизнес попросил средств на дезинфекцию

Предприниматели попросили выделить дополнительное финансирование на обязательную для бизнеса профилактику от коронавируса. Бизнес-объединение «Опора России» обратилось к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову субсидировать эти работы для всех отраслей, которые вошли в перечень пострадавших от пандемии.

На программу компенсации в бюджете на 2020 год правительство предусмотрело 20 млрд рублей и добавление каждой новой отрасли будет стоить еще в среднем 2 млрд, считают эксперты.

Глава «Опоры России» Александр Калинин пишет Решетникову, что в перечень отраслей, которым обещана поддержка на профилактику коронавируса, не вошли, например, туризм и пассажирские автоперевозки. Хотя именно эти сферы особенно сильно пострадали от пандемии и менее остальных готовы к дополнительным расходам. Например, чтобы выполнить все рекомендации Роспотребнадзора, перевозчики тратят от 250 до 450 рублей на средства защиты и дезинфекцию на каждый автобус. В итоге при стандартном парке в 28 машин ежедневные расходы могут составлять больше 12 тыс. рублей, отметил Калинин.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Профилактические размеры: бизнес просит расширить субсидии на дезинфекцию

