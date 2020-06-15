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Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО

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Два цифровых продукта компании «РТ Лабс», которые вместе составляют систему биометрической идентификации для контроля и управления доступом (СКУД) «Ростелекома», приказом Минкомсвязи России включены в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Продукты «Ростелекома» отнесены к классу информационных систем для решения специфических отраслевых задач. СКУД «Ростелекома», интегрированный с Единой биометрической системой, позволяет мгновенно идентифицировать человека и может использоваться для бесконтактного прохода в государственные и коммерческие учреждения, на мероприятия, в общественный транспорт.

Биометрический СКУД «Ростелекома» — это высокотехнологичное решение, которое позволяет управлять входом и выходом из помещения и обеспечивать высокую безопасность объекта. Для того чтобы пройти через турникет, оборудованный комплексом биометрической идентификации, необходимо зарегистрировать данные в локальной базе СКУД или Единой биометрической системе, после этого — подойти к турникету и посмотреть в камеру. В это время биометрическая система идентифицирует человека и передает сигнал в СКУД, который разрешает проход. Вся процедура до открытия турникета занимает не более трех секунд.

Биометрическое решение «Ростелекома» отличает надежность и простота интеграции с бизнес-процессами предприятия и другими системами безопасности. Оно позволяет вести учет рабочего времени сотрудников, настраивать уровни доступа для разных зон территории объекта, выявлять аномальное поведение с помощью алгоритмов машинного обучения, ограничивать доступ потенциально опасных лиц, а также повышать пропускную способность прохода через КПП. СКУД «Ростелекома» также может быть интегрирован с комплексным решением компании по высокоточному бесконтактному контролю температуры тела с помощью тепловизионных камер видеонаблюдения (тепловизоров), что облегчает организациям соблюдение эпидемиологических требований.

Биометрический СКУД может использоваться для аккредитации и прохода участников на мероприятия. Такое решение «Ростелеком» представил на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2019. Пользователи, зарегистрированные в Единой биометрической системе, могли аккредитоваться и пройти на форум, не предъявляя бейдж участника — система сама определяла, был ли человек в списках посетителей. Биометрический контроль доступа на объект уже используется во флагманских офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге. С его помощью сотрудники и гости «Ростелекома» проходят в здания без предъявления на входе пластиковых пропусков.

«“Ростелеком” — один из главных участников рынка цифровых услуг. Мы не просто создаем современные цифровые сервисы для бизнеса, государства и граждан, но и активно используем их в собственной жизни. Так, мы на себе опробовали удобство биометрического СКУД. И сегодня уже тестируем наше решение на ряде правительственных объектов. Теперь не надо перед входом в офис искать пропуск — умный турникет сам откроет двери. В ближайшее время на основе сервисов биометрической идентификации сотрудники “Ростелекома” смогут печатать, сканировать и копировать документы в коллективных зонах печати, оплачивать товары в вендинговых аппаратах и кафе, расположенных в офисах компании. Мы также планируем расширить сферу применения Единой биометрической системы. В настоящее время ведутся пилотные проекты по использованию биометрии в транспортной отрасли, МФЦ, ритейле, нотариате и ряде других областей», — сказал директор по цифровой идентичности «Ростелекома» — заместитель генерального директора по цифровой идентичности «РТ Лабс» Иван Беров.

Подробнее о работе Единой биометрической системы — на сайте «Ростелекома»: bio.rt.ru.

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