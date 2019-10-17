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Безвизовый режим между РФ и Саудовской Аравией могут ввести в 2020 году

Советник главы Федерального агентства по туризму Наталья Осипова рассказала, какие положительные изменения могут произойти в отношениях Российской Федерации и Саудовской Аравии. По словам специалиста, страны могут ввести безвизовый режим уже в следующем году.

Эксперт заявила, что у обеих сторон имеется понимание по введению электронных виз. Договоренности по данной теме уже достигнуты. Ожидается, что в грядущем году безвизовый режим уже заработает.

Однако наладить прямое авиасообщение с Саудовской Аравией должны туроператоры. По словам Натальи Осиповой, авиакомпания берет на себя загрузку, но за львиную долю этой загрузки отвечают туроператоры, сообщает Лайф.

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