Безработный геймер убил и расчленил преподавателя в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по факту убийства 34-летнего преподавателя биохимии из Технологического института в Петербурге. Об этом пишут «Невские Новости».

Труп женщины с отрезанным пальцем обнаружили 25 октября на улице Димитрова. Конечность нашли дома у знакомого убитой — 36-летнего безработного геймера. Его поместили в изолятор временного содержания.

Осмотр тела показал, что женщине серьезно повредили шею и отрезали палец.

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По версии следствия, палец своей жертве он мог отрезать, чтобы воспользоваться ее смартфоном.

Ранее сообщалось, что найденная женщина была обнажена.