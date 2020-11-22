Беременная женщина и младенец провалились под лед и погибли по вине лихача

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 29-летней беременной женщины и 5-месячного ребенка в провалившемся под лед легковом автомобиле в Югре, передает ТАСС.

В автомобиле девять человек. По версии следствия, вечером 19 ноября автомобиль Niva Chevrolet, за рулем которого находился 29-летний водитель, выехал из села Ломбовож в Сосьву. Несмотря на отсутствие оборудованной ледовой переправы и достаточной толщины льда, подозреваемый решил пересечь русло реки Ляпин.

При этом мужчине не высадил пассажиров и не убедился в безопасности своих действий. Лихач увеличил скорость и направил автомобиль в сторону противоположного берега.

В итоге авто со всеми находившимися в нем людьми провалилось в воду. Помимо погибших девочка 2014 года рождения госпитализирована в состоянии комы.