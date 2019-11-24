Бензовоз сгорел: в Самарской области 3 человека погибли в ДТП

24 ноября в Самарской области автокатастрофа унесла три человеческие жизни. ДТП произошло на 59-м километре автодороги Самара-Димитровград-Ульяновск.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 35-летний мужчина, который управлял автомашиной KIA Sportage. Он вылетел на встречку и совершил столкновение с бензовозом Scania. После ДТП грузовик слетел с дороги в кювет, перевернулся и вспыхнул.

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В итоге водитель и пассажир кроссовера, а также шофер нефтевоза умерли от полученных травм. По факту произошедшего ведется проверка, сообщают Новости Тольятти.