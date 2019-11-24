На главную Новости мира Бензовоз сгорел: в Самарской области 3 человека погибли в ДТП
Новости мираПроисшествия

Бензовоз сгорел: в Самарской области 3 человека погибли в ДТП

24 ноября в Самарской области автокатастрофа унесла три человеческие жизни. ДТП произошло на 59-м километре автодороги Самара-Димитровград-Ульяновск.

По предварительным данным, виновником ДТП стал 35-летний мужчина, который управлял автомашиной KIA Sportage. Он вылетел на встречку и совершил столкновение с бензовозом Scania. После ДТП грузовик слетел с дороги в кювет, перевернулся и вспыхнул.

‡агрузка...

В итоге водитель и пассажир кроссовера, а также шофер нефтевоза умерли от полученных травм. По факту произошедшего ведется проверка, сообщают Новости Тольятти.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»