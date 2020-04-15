Бэнкси создал самоизоляционный арт-объект с крысами

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Британский стрит-арт-художник Бэнкси представил новый арт-объект. Произведение посвящено нахождению на самоизоляции из-за нашествия COVID-19.

Фотографии арт-объекта появились в Инстаграме Бэнкси. При просмотре контента можно увидеть ванну, которую заняли крысы. Каждое животное занимается своим делом. В подписи к публикации деятель искусства отметил, что его жена ненавидит моменты,когда он работает из дома.

Напомним, что известность пришла к Бэнкси через его ироничные произведения арт-направления. В своих работах художник противостоит войне, политике и капиталистическим правилам.