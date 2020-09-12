Бастрыкин требует возбудить дело против «истеричной судьи» из-за взятки

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит вопрос о привлечении к уголовной ответственности районного судьи Волгограда Юлии Добрыниной, которую поймали с поличным при получении взятки. С такой просьбой обратился глава СК Александр Бастрыкин, пишет телеканал НТВ.

Судью задержали в начале августа в ресторане при получении очередной части из 25-милионной взятки. Она просила эту сумму за помощь в освобождении местного бизнесмена Владимира Зубкова.

При этом женщина устроила силовикам истерику, требуя ее отпустить, так как она судья. Действия судьи квалифицированы как покушение на мошенничество.