Бари Алибасов госпитализирован после передозировки «Виагры» – СМИ

Продюсера известной поп-группы «На-На» Бари Алибасова экстренно госпитализировали в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает 5-й канал.

PR-директор артиста Вадим Горжанкин рассказал, что у его клиента резко понизилось давление. Прибывшие медики скорой помощи доставили Алибасова в больницу, чтобы выяснить причины такого состояния.

По данным СМИ, причиной ухудшения здоровья Бари Каримовича могла стать «передозировка Виагры». В его квартире было найдено несколько пустых упаковок от лекарства. Это подтвердил и Горжанкин.

Виагра, препарат для улучшения потенции, который имеет некоторые побочные действия. В том числе и понижение давления.