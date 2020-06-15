Банковский роуминг в России отменен

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14 июня вступил в силу закон, который отменяет так называемый банковский роуминг. Кредитные организации больше не могут брать комиссию за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.

«Изменения обеспечивают развитие безналичных платежей и защищают интересы граждан, – говорит управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Раньше, если рязанцу нужно перевести деньги, к примеру, в Новосибирск, с него могли взять процент за эту операцию. Теперь это территориальное неравенство устранено».

Также жители Рязанской области могут воспользоваться для денежных переводов Системой быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить средства по номеру телефона. Сегодня к ней подключены все системно значимые банки, всего же на 1 июня 2020 года участниками СБП являлись 63 организации, было проведено около 16 млн операций почти на 135 млрд рублей. Клиенты участников СБП могут переводить до 100 тыс. рублей в месяц бесплатно.