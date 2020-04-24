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Банк России проведет вебинар для бизнеса

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29 апреля 2020 года в 9:30 по московскому времени Банк России проведет вебинар для представителей малого и среднего бизнеса о мерах поддержки предпринимателей и вопросах их реализации в условиях пандемии.

Основные вопросы для обсуждения:

  1. Реструктуризация кредитов и займов субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, в том числе кредитные каникулы.
  2. Программы льготного кредитования для субъектов МСП.
  3. Иные меры поддержки субъектов МСП.

Вебинар будет вести Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. На вопросы предпринимателей также ответит Андрей Тараканов, заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России.

В вебинаре принимают участие президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, сопредседатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян. Они расскажут о наиболее острых проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели, и о существующих практиках их решения.

В ходе вебинара предприниматели смогут задавать вопросы, присоединившись к дикуссии через приглашения, направленные бизнес-объединениями. Также трансляция вебинара будет доступна всем желающим на YouTube-канале Банка России.

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