Банк «Открытие» заключил соглашение с Департаментом здравоохранения Владимирской области

Банк «Открытие» и Департамент здравоохранения Владимирской области подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Со стороны банка документ подписал – старший вице-президент банка «Открытие» Дмитрий Криштопа, со стороны департамента здравоохранения — директор Алексей Мозалёв. Соглашение предусматривает совместную работу по реализации стратегических планов социального развития региона и решение общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях.

Как отметил директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв, банк «Открытие» – это надежный партнер со стопроцентным государственным участием. «Мы намерены развивать взаимовыгодное партнерство с банком в рамках действующего законодательства в интересах отрасли здравоохранения», – подчеркнул глава ведомства.

Стороны так же обсудили возможность сотрудничества по целому ряду направлений с использованием основных видов банковских продуктов и услуг, включая зарплатные проекты, ипотечные и потребительские кредиты.

«Уверен, договорённости, которые мы достигли с Департаментом здравоохранения в регионе, будут способствовать развитию активного и эффективного сотрудничества между нами. Мы рассчитываем, что это партнерство даст новые возможности для реализации социальных проектов в области здравоохранения региона. Банк «Открытие» готов предоставить индивидуальные условия для зарплатных клиентов – бюджетных организаций Владимирской области, намерен плотно сотрудничать и предлагать особые привлекательные условия по обслуживанию государственных и муниципальных унитарных предприятий», — отметил Петр Пашковский, управляющий банком «Открытие» во Владимире.

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