Банк «Открытие» заключил соглашение о стратегическом партнёрстве с администрацией города Владимира

28 августа 2019 года в ходе торжественной церемонии открытия крупнейшего офиса банка «Открытие» во Владимире было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между администрацией города и банком. Документ подписали старший вице-президент, директор департамента управления сетью банка «Открытие» Антон Анищенко и глава администрации города Владимира Андрей Шохин.

Документ предусматривает совместную работу по решению приоритетных задач социально-экономического развития города, укреплению промышленного потенциала, обеспечению жителей широким спектром высококачественных банковских услуг. Банк готов при необходимости оказывать финансовую поддержку региональному бюджету и предоставлять готовые решения по созданию благоприятной среды для работы с инвесторами.

В рамках соглашения участники концентрируют усилия на содействии развитию государственно-частного партнерства на территории города Владимира, создании современной социальной и транспортной инфраструктуры. Одна из приоритетных задач совместной работы – реализация национального проекта «Жилье и городская среда», ключевой целью которого является обеспечение доступным жильем семей со средним достатком. Также банк видит возможность поддерживать благотворительные акции и спонсировать мероприятия, проводимые совместно с правительством Владимирской области. В этом году банк «Открытие» выступает официальным партнером Дня города Владимира, который состоится 31 августа.

«Банк готов к установлению долговременных плодотворных отношений с надежными и стабильными партнерами. Договоренности, которые мы достигли сегодня с администрацией города Владимира, будут способствовать развитию эффективного взаимовыгодного сотрудничества, направленного на внедрение лучших банковских практик в регионе. Стратегия нашего банка предполагает активную работу на рынке госсектора, получение статуса надежного партнера и опорного банка как в регионе, так и в целом по стране. Во Владимире нам удалось сформировать профессиональную команду единомышленников и создать базу необходимых ресурсов для развития. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку региону и принимать финансовое участие в реализации крупных проектов развития различных отраслей Владимира, в частности — в строительстве школ и детских садов, жилищном строительстве», — отметил старший вице-президент, директор департамента управления сетью банка «Открытие» Антон Анищенко.

Банк «Открытие» в регионе представлен шестью офисами. Четыре располагаются во Владимире, один в городе Ковров и один — в Муроме. Банк занимает 5-е место в регионе по количеству отделений. Во Владимирской области установлено 50 устройств самообслуживания и более 170 POS терминалов.