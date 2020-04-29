Среда, 29 апреля, 2020
9.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Банк «Открытие» внедрил уникальный проект по управлению операционными рисками информационной безопасности

7info 2

Шестеро детей и двое взрослых погибли на пожаре в Ленобласти

Новости мира
В результате пожара в жилом доме в Выборге погибли несколько человек. Об этом пишет РИА Новости. Видео с места случившегося опубликовал Пятый...
Узнать больше

Верховный суд разъяснил, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции

Коронавирус мир
Верховный суд России разъяснил, какие наказания могут последовать за нарушение правил поведения в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщают РИА "Новости" со...
Узнать больше

В России планируют создать единый центр контроля за водителями

Новости мира
В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). Он будет объединять информацию о нарушениях с дорожных...
Узнать больше
-

Банк «Открытие», входящий в топ-10 крупнейших банков России, внедрил современную систему управления операционными рисками на базе Security Vision Cyber Risk System (Security Vision CRS). Партнер проекта, ГК «Интеллектуальная безопасность», разработал по запросу банка уникальный модуль. Кредитная организация внедрила его первым на российском рынке.

«Реализация системы управления операционными рисками банка на базе Security Vision CRS уже привела к заметным улучшениям – сокращению времени на обработку событий операционного риска, повышению уровня доступности информации для работников, формированию более гибкой системы отчетности», — сообщила Оксана Старосельская, вице-президент, директор департамента анализа розничных рисков банка «Открытие».

Новое технологическое решение Security Vision CRS через интеграцию с кадровой системой позволяет любому работнику банка сообщить о случившемся событии операционного риска профильным сотрудникам и подключить их к решению вопроса, позволяет загружать исторические события из других систем банка, осуществлять сбор и анализ событий операционного риска с организацией нескольких ролей пользователей, выявлять дубликаты и группировать события операционного риска, настроить уведомления пользователей через корпоративную электронную почту.

Существенным преимуществом системы, реализованной в банке «Открытие», является ее адаптивность и гибкость. Это позволяет экспертам банка самостоятельно без привлечения разработчика осуществлять настройку и доработку функционала в случае появления новых регуляторных и внутренних требований.

Руслан Рахметов, генеральный директор ГК «Интеллектуальная безопасность»: «Управление рисками — фундаментальное и постоянно развивающееся направление, поэтому в современном риск-менеджменте активно применяются эффективные модели, новые технологии и разработки. Банк «Открытие» в этом отношении – передовик и новатор. Искренне благодарю коллег из банка за выбор нашей системы. Уверен, что ее применение даст отличные результаты».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» Кластера информационных технологий, Фонд «Сколково»: «На мой взгляд, программные продукты Security Vision резидента Сколково ГК «Интеллектуальная безопасность» вполне закономерно пользуются спросом многих государственных и коммерческих структур, в том числе крупнейших финансовых учреждений РФ. Они действительно эффективны в плане автоматизации процессов кибербезопасности, обладают высоким потенциалом гибкости, адаптируемости и масштабируемости».

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Елена Митина приняла участие в программе «Помоги учиться дома»

Новости Рязани
Депутат Госдумы от Рязанской области, региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Митина приняла участие в программе поддержки школьников, оказавшихся на дистанционном обучении,...
Узнать больше

В Рязани пропала 15-летняя девушка

Новости Рязани
В Рязани пропала 15-летняя Анна Найдёнова. Девушка ушла из дома 26 апреля 2020 года и с тех пор о...
Узнать больше

В Рязани посадили дерево, выращенное из легендарного сталинградского тополя

Администрация
28 апреля в сквере имени Маргелова в Рязани посадили деревья. Накануне празднования 75-летия Победы компания МТС подарила городу саженец тополя чёрного, который...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

«Капитал — Строитель Жилья!» вошёл в число системообразующих предприятий Российской экономики

Новости Рязани
Застройщики, признанные системообразующими предприятиями, имеют право на налоговые и прочие льготы от государства. Для таких застройщиков вводится мораторий на банкротство и другие...
Узнать больше

Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19

Новости мира
Кардиолог, руководитель смены приемного отделения COVID-госпиталя в Университетской клинической больнице №1 Сеченовского медуниверситета, автор популярных книг о медицине и здоровье Антон Родионов...
Узнать больше

В Рязанской области умерли двое мужчин с подтверждёнными тестами на COVID-19

Коронавирус ТОП
В больницах Рязани скончались два человека с подтверждёнными тестами на COVID-19. Об этом вечером во вторник, 28 апреля, сообщила оперативная группа правительства...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+