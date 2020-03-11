Банк «Открытие» в Белгороде вошёл в топ-10 крупнейших банков региона

Банк «Открытие» в Белгороде вошел в топ-10 крупнейших банков региона, по выдачам ипотеки — в топ-4, по привлечению средств физических лиц — в топ-6.

«Прошлый год оправдал наши ожидания, мы наблюдали активный спрос на все кредитные предложения банка. Клиентский поток в наши отделения увеличился в 2 раза, относительно 2018 года. В целом, за этот период нам удалось увеличить портфель по потребительским кредитам в 5 раз», — отметил Георгис Ягубов, управляющий банком «Открытие» в Белгороде.

В Белгородской области, как и в целом по ЦФО, наиболее востребованными продуктами для физических лиц являются потребительские и ипотечные кредиты, а также кредитные карты.

В прошлом году банк «Открытие» предложил одну из самых низких ставок на рефинансирование ипотечных кредитов, действующих у клиентов в других банках. В результате 30% всех ипотечных кредитов были выданы именно на рефинансирование.

У предпринимателей наиболее востребованными остаются кредитные продукты в рамках льготного кредитования Минэкономразвития и Министерства сельского хозяйства.

В равной мере банк ориентирован и на развитие малого и среднего бизнеса, и на рост корпоративного и розничного портфелей. Причем по темпам роста банк в регионе планируем двигаться быстрее рынка — по всем направлениям ожидается рост портфеля на уровне 15% и более.

«По корпоративному бизнесу мы четко для себя определили шесть приоритетных секторов и направлений. Особое внимание мы так же уделяем работе с госсектором. Банк также считает перспективным финансирование региональных бюджетов за счет эмиссии субфедеральных облигационных бумаг. Мы готовы выступать организатором этих размещений, а также активно инвестировать в развитие регионов, вкладывая средства в ключевые инфраструктурные проекты, в том числе те, что реализуются в рамках государственно-частного партнерства», — подчеркнул Георгис Ягубов, управляющий банком «Открытие» в Белгороде.