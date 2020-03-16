Банк «Открытие»: россияне гораздо сильнее боятся обвала рубля, чем заражения коронавирусом

60% россиян опасаются обвала рубля и подорожания товаров, и только 29% — заражения коронавирусом СOVID-19, из-за пандемии которого по всему миру принимаются беспрецедентные меры карантина и изоляции сотен миллионов людей. Таковы данные опроса финансового поведения россиян, проведенного экспертами банка «Открытие» 13-14 марта.

26% респондентов беспокоят ограничения на поездки за границу, ставшие следствием карантинных мероприятий в разных странах планеты. 23% считают проблемой для себя отмену массовых мероприятий.

К самой угрозе заражения наши соотечественники пока относятся достаточно легкомысленно. 61% не боятся коронавируса и считают, что отношение к нему в мире — паника на пустом месте. 10% заявили, что им все равно, заразятся они или нет. Только чуть больше 28% опасаются заражения.

58% опрошенных отметили, что пандемия пока никак не повлияла на их повседневную жизнь. Остальные начали предпринимать личные меры предосторожности. В частности, 18% стали реже ездить в общественном транспорте. 16% отказались от поездок за границу или внутри России. 13% реже контактируют с окружающими. 11% начали реже посещать отделения банков, а 9% — реже пользоваться бумажными деньгами, опасаясь заражения. При этом лишь 5% россиян заявили, что стали покупать больше лекарств.

Наши соотечественники в целом высоко оценивают свою информированность о пандемии. Только 2% респондентов заявили, что не знают об этом ничего, 37% слышали об угрозе коронавируса, но не понимают до конца, что это такое. 61%, по их словам, абсолютно точно знают, что такое коронавирус и чем он опасен.

Отсутствие апокалиптических настроений у большинства россиян и общенационального тотального карантина по примеру Италии предсказуемо приводит к тому, что наши соотечественники пока не торопятся делать долговременные запасы в связи с пандемией. Только около 9% опрошенных (в основном люди старшего возраста) усиленно закупают крупы, макароны, сахар, муку, предметы личной гигиены впрок. Около 92% опрошенных не делают никаких запасов и заявили, что не боятся дефицита в магазинах.

Несмотря на достаточно легкомысленное отношение к коронавирусу, большинство россиян не верят в быстрое завершение пандемии. Только 16% полагают, что ситуация нормализуется в ближайшие недели. 51% отводят вирусу не менее полугода, а 16% как минимум год.

Новый экономический кризис кажется россиянам гораздо более реальной и пугающей перспективой, чем опасная болезнь. 80% в той или иной мере уверены, что в стране может повториться кризис 2014 года. Причем 27% из них не исключают, что этот кризис может оказаться еще более тяжелым, чем в 2014 году. Только 17% ждут улучшения экономической ситуации в стране в ближайшем будущем.

На фоне таких настроений 68% респондентов не меняют своего финансового поведения: они заявили, что не имеют сбережений, а все траты у них все равно остаются в рублях. 11% начали срочно тратить накопления, покупая недвижимость, автомобиль или затеяв ремонт. 10% предпочли срочно купить иностранную валюту. 9% заявили, что возьмут кредит, пока ставки не увеличились.

Большинство россиян исходят из того, что кризис не закончится быстро. 32% полагают, что он продлится как минимум до осени, еще 23% — не меньше года. При этом 36% относятся к нему философски: они считают, что жизнь в России непредсказуема независимо от пандемий, неизвестных вирусов и обвалов рубля.

Опрос проводился в форме онлайн-интервью 13-14 марта 2020 года. Было опрошено 1000 человек в возрасте 18 лет и старше в городах с населением 1 млн+. Медианный доход в выборке — 30-60 тысяч рублей в месяц.