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Банк «Открытие» поддержал социальную инициативу департамента здравоохранения Владимирской области

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Состоялась дистанционная встреча управляющего банком «Открытие» во Владимире Петра Пашковского и директора департамента здравоохранения Владимирской области Алексея Мозалёва. Помимо рабочей повестки, спикеры обсудили меры профилактики и борьбы с распространением COVID-19 в регионе и, в частности, какие совместные действия могут быть полезны в нынешних условиях.

Банком принято решение о закупке защитных костюмов для работников больнице №3 в городе Муроме, в которой проходят лечение пациенты с COVID-19, поскольку, поддержка медицинских работников – одна из важнейших задач в сложившейся ситуации.

«Медицинские учреждения сегодня находятся на передовой борьбы с болезнью. От эффективной работы медицинского персонала зависит здоровье наших близких», — подчеркнул Петр Пашковский, управляющий банка «Открытие» во Владимире.

Александр Мозалёв поблагодарил сотрудников банка «Открытие» за активность и лично руководителя Петра Пашковского.

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