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Банк «Открытие»: почти половина россиян в 2021 году хочет увеличить доходы, почти треть — сменить работу

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Пандемия корректирует личные планы россиян на 2021 год. 45% наших сограждан хотят в новом году нарастить личные доходы, 37% — увеличить накопления, а 29% — найти новую работу. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

Главное желание россиян в 2021 году — увеличить личные доходы (об этом заявили 45% респондентов). Самая высокая доля желающих улучшить свое финансовое положение – на Северном Кавказе (51%), относительно низкая — в Сибири и на Дальнем Востоке (по 41%).

Желание увеличить личную финансовую подушку безопасности (в среднем по стране о накоплениях заявили 37% респондентов) наиболее сильно выражается у жителей Северо-Западного (44%) и Южного (43%) федеральных округов.

29% назвали своей самой важной целью в 2021 году поиск новой работы: больше всего на Северо-Западе (36%), меньше всего в Сибири (23%) и на Урале (24%).

Накопить на крупную покупку в новом году мечтают 27% респондентов. У 26% россиян задача на 2021 год – погасить кредит. Наиболее высока доля тех, кто мечтает расплатиться с кредитами в новом году, на Дальнем Востоке (34%), наименее — на Урале (21%) и в Московском регионе (22%).

Каждый десятый россиянин намерен в новом году взять ипотеку (в том числе 13% жителей Приволжского федерального округа и только 5% — Дальневосточного).

Также у 10% россиян в планах на 2021 год открытие собственного бизнеса. Наиболее велика доля желающих рискнуть – на Дальнем Востоке (16%), наименее — на Северо-Западе (6%), а также в Москве и Московской области (7%).

Из-за пандемии коронавируса 43% россиян ожидают, что в 2021 году им придется ограничить путешествия и перелеты, а 23% отложить крупную покупку. 20% собираются в 2021 году тратить больше денег на медицинские нужды.

16% россиян считают, что станут в новом году богаче (главные оптимисты живут в Южном федеральном округе — 21%, тогда как на Урале и в Сибири так думают только по 12% жителей).

*Опрос проведен банком «Открытие» 20-23 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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