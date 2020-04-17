Банк «Открытие» наращивает розничное кредитование

7info 2

Жителям Чечни запретили выходить из домов по воскресеньям

Коронавирус мир
В Чечне в связи с распространением коронавируса по воскресеньям всем без исключения местным жителям запретили выходить на улицу и ездить на транспорте....
Узнать больше

В Москве задержан автомобиль «Спецроты»

Новости мира
Московские инспекторы ГИБДД поймали 25-летнего автомобилиста, который многократно нарушал ПДД. Его машина была задержана. ...
Узнать больше

В Ленобласти главврач больницы пожарил шашлыки лечащим COVID-19 медикам

Коронавирус
Главврач Бокситогорской больницы, находящейся на территории Ленинградской области, пожарил шашлыки врачам, которые лечат заразившихся коронавирусом людей. Так специалист решил оказать поддержку коллегам.
Узнать больше
-

Банк «Открытие» продемонстрировал почти двукратный рост розничного кредитного бизнеса по итогам 1 квартала 2020 года. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года кредитный портфель банка вырос в 1,9 раз до 375,4 млрд рублей, совокупные выдачи – в 2,2 раза до 74,4 млрд рублей.

Портфель беззалоговых кредитов «Открытия» увеличился в 2,1 раза до 174,5 млрд рублей, выдачи – в 1,7 раз до 36,6 млрд рублей. Ипотечное кредитование также оставалось одним из приоритетных направлений развития банка. В 1м квартале 2020 года ипотечный портфель по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос в 1,9 раз до 184 млрд рублей, выдачи росли еще более впечатляющими темпами – в 2,6 раза до 37,8 млрд рублей. Продажи кредитных карт увеличились почти в 4 раза.

«Открытие» предлагает широкую линейку кредитных продуктов и привлекательные ставки. Это позволяет банку уверенно занимать 3-4 позицию на рынке ипотеки и 6 – на рынке потребительского кредитования в России.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей этой недели из разных уголков Рязанской области. В Шиловском районе полицейские заметили в...
Узнать больше

В Рязани начали санитарную обработку города

Новости Рязани
В субботу, 18 апреля, в Рязани пройдёт масштабная уборка города и обработка его от коронавируса. Об этом сообщалось ранее. 
Узнать больше

Оперативные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По состоянию на 08.30 субботы, 18 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 184 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

Новости Рязани
РИА «7 новостей» представляет обзор новостей этой недели из разных уголков Рязанской области. В Шиловском районе полицейские заметили в...
Узнать больше

Апрель, снег, солнце. Instagram-обзор

Новости Рязани
Снег и солнце в апреле? Сегодня погода удивила рязанцев неожиданными изменениями и яркими красками. Необычную красоту многим удалось запечатлеть на снимках и...
Узнать больше

В Рязани целый день не будет работать общественный транспорт

Новости Рязани
В субботу, 18 апреля, в Рязани не будет работать общественный транспорт. Об этом сообщается на сайте администрации города.  Решение...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Финансовая картинная галерея

Акценты
Выходы из дома ограничены, а решение финансовых вопросов не терпит отлагательств? Пришло время активно использовать возможности удаленных сервисов кредитных организаций и раз...
Узнать больше

Станислав Кузнецов: коронавирус породил новые схемы мошенничества

Акценты
Коронавирус стал темой номер один не только для мировых СМИ, но и для мошенников, которые используют сложившуюся ситуацию в своих целях, говорит...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. К 925-летию любимого города

Акценты
РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим трудом, творчеством, героизмом.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Мужчина изнасиловал девочку на глазах у друзей в Кузбассе

Что произошло в районах Рязанской области? Обзор от РИА «7 новостей»

Попавшийся на взятке чиновник в Хакасии строил роскошный особняк