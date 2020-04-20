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Банк «Открытие» и проект «Изоизоляция» переведут лайки в рубли и помогут подопечным Фонда Хабенского

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Банк «Открытие» и проект «Изоизоляция» решили помочь тем, кто находится на вынужденном карантине не месяц, а практически всю жизнь: маленьким подопечным Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Они борются с тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга и иногда месяцами не покидают стен больницы или дома. Для того, чтобы собрать средства на помощь таким детям, и была запущена акция #изотворительность.

На протяжении пяти дней — с 20 по 24 апреля — организаторы акции будут ежедневно выбирать самый популярный пост в группе «Изоизоляция» и фиксировать количество собранных им лайков. Сумму лайков, собранных пятью такими постами, банк «Открытие» переведет в рубли — и направит на реализацию программ Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Полные правила акции вы найдете ниже. К акции #изотворительность подключатся и друзья Фонда — Константин Хабенский, Анатолий Белый, Александр Кержаков, Баста и Александр Цыпкин. Их работы тоже можно будет увидеть в группе с 20 по 24 апреля. Работа Константина Хабенского опубликована первой.

Константин Хабенский: «Найти в это сложное время силы и возможность помогать другим — да еще и таким легким, красивым и даже веселым способом — по-настоящему бесценно. Я думаю, что быстрая реакция, умение принимать нестандартные решения и чувство юмора — это то, что объединяет организаторов и участников нашей акции. Пусть ее результаты станут большой помощью и большой надеждой для наших маленьких подопечных»

Анна Зайцева, сооснователь группы «Изоизоляция»: «Группа «Изоизоляция» стихийно объединила неравнодушных людей со всего мира. Всех нас сближает желание поддержать друг друга в сложное время. По сути, у группы терапевтическая миссия. Десятки тысяч людей проявляют здесь талант и чувство юмора, без малого 500 000 участников следят за работами и поддерживают их добрыми комментариями и лайками. Мы рады, что наш некоммерческий веселый проект стал сопричастен делу Фонда Хабенского. Наш главный капитал — симпатия людей, очень здорово, что она выйдет в офлайн и поможет фонду».

Анна Кантер, директор департамента коммуникаций банка «Открытие»:
«Эмпатия, поддержка и забота — важные составляющие корпоративной культуры «Открытия», которые как никогда нужны миру в эту минуту. Мы рады стать частью проекта, который не просто пропагандирует эти ценности и развлекает интернет-аудиторию. Наша цель — объединить усилия всех неравнодушных, чтобы оказать реальную помощь тем, кто больше всего в ней нуждается».

Правила акции #изотворительность:

— Посты участников акции должны соответствовать всем требованиям проекта «Изоизоляция», изложенным в описании группы.

— С 20 по 24 апреля организаторы акции утром каждого дня выбирают самую популярную публикацию за предыдущие сутки, фиксируют количество лайков на данной публикации и около 12.00 отмечают ее соответствующим комментарием. 25 апреля суммируется зафиксированное ранее количество лайков на 5 самых популярных публикациях.

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