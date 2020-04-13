Банк «Открытие»: больше половины россиян заявили об уменьшении дохода из-за коронавируса

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51% россиян и 65% жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают неизбежными для себя финансовые потери от ограничений из-за коронавируса. 54% домохозяйств в регионах и 32% в столицах уже понесли убытки. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

54% россиян, которые уже понесли убытки, заявили об уменьшении регулярного семейного дохода. В регионах Центральной России — 45% (Москве и Санкт-Петербурге—47%). В качестве основных причин финансовых потерь жители Центральной России также назвали дополнительные расходы на медицинскую помощь (18%), потери от невозвратных билетов и отмены отпусков (8%) и от неправильных инвестиций (6%).

Из-за ограничений, введенных в России для борьбы с пандемией, россияне перешли в режим экономии. 44% россиян (в том числе 52% — в нестоличных регионах) заявили, что главной причиной их экономии стало снижение доходов. 37% респондентов (в Москве и Петербурге — 53%) стали меньше тратить на транспорт, развлечения и отдых. У 8% россиян (для Москвы и Петербурга этот показатель вдвое ниже – 4%) расходы, наоборот, возросли. 11% заявили, что их траты на самоизоляции пока не изменились.

В падении своих доходов в 2020 году уверены 45% россиян, 49% москвичей и петербуржцев. Только 7% россиян и лишь 4% жителей Москвы и Санкт-Петербурга полагают, что их доходы вырастут до конца 2020 года.

45% жителей регионов Центральной России считают, что у них сократится доход до конца 2020 года, 47% жителей — в этом не уверены, 4% считают, что доход не изменится и 4% уверены, что их доход к концу 2020 года вырастет.

Лишь 13% россиян в целом и 17% жителей двух столиц твердо намерены воспользоваться кредитными каникулами. Еще 29% россиян допускают такую возможность в будущем. Половина россиян (и только 24% жителей Москвы и Петербурга) в принципе не собираются добиваться кредитных каникул. При этом 6% россиян сообщили, что у них нет и не будет кредитов.

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