Банда верблюдов атаковала жителей Астраханской области

Банда верблюдов оккупировала деревни Астраханской области. Животные громят строения, нападают на людей, уничтожают урожай.

Жители региона жалуются, что верблюды успели разрушить даже газопроводы. По словам пострадавших, «корабли пустыни» уже не раз разламывали газовые трубы, и людям пришлось сидеть без газа.

Однажды верблюд даже заставил остановиться железнодорожный состав. А в другом случае человеку пришлось спасаться бегством от банды верблюдов, в результате погони потерпевший остался без одежды.

Управы на животных найти не могут. Дело в том, что на хозяина животных подействовать никак не получается, пишет Пятый канал.